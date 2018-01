Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die IG Metall hat ihre Basis in den deutschen Unternehmen im vergangenen Jahr leicht ausgebaut. Ihr Vorsitzender Jörg Hofmann sagte bei der Jahrespressekonferenz 2018 in Frankfurt: "Es ist uns gelungen, auch 2017 eine stabile Mitgliederentwicklung zu schaffen. Knapp 107.000 Neuaufnahmen standen rund 94.000 Austritte gegenüber. Damit stieg die Zahl der Mitglieder, die in den Betrieben arbeiten, auf genau 1.570.537." Das sei der höchste Stand seit über zehn Jahren.

Hofmann sagte, die Forderungen der IG Metall in der aktuellen Tarifrunde würden von den erneut angehobenen gesamtwirtschaftlichen Wachstumsprogonosen, den erkennbar werdenden guten Jahresergebnissen der Unternehmen und der anhaltenden Überauslastung der Kapazitäten untermauert.

Die IG Metall fordert 6 Prozent mehr Geld für zwölf Monate und einen individuellen Anspruch auf Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf bis 28 Stunden für einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten. Wer in Schicht oder anderen belastenden Tätigkeiten arbeitet, Kinder betreut oder Angehörige pflegt, soll zudem einen finanziellen Zuschuss bekommen.

Hofmann sagte, der Vorstand der IG Metall werde "aus heutiger Sicht" am 26. Januar über das weitere Vorgehen entscheiden. "Der Ball liegt im Feld der Arbeitgeber, wir sind auf alles vorbereitet", sagte er.

