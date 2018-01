Erleben Sie wahre Helden im Einsatz: Team Rubicon, eine von Veteranen der US-Streitkräfte geführte Katastrophenhilfsorganisation, hilft Menschen, die im US-Bundesstaat Texas von Hurrikan Harvey heimgesucht wurden. Nicht nur in diesem Fall, sondern auf langfristiger Basis unterstützt CASE Construction Equipment die Hilfskräfte mit Maschinen und Schulungen, sodass bestmögliche Hilfe geleistet werden kann. Sehen Sie die ganze Webisode unter: cnhindustrial.com/behindthewheel (http://www.cnhindustrial.com/behindthewheel)



London (ots/PRNewswire) - CASE Construction Equipment, die globale Baumaschinenmarke von CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), ist stolzer Partner der amerikanischen Katastrophenhilfsorganisation Team Rubicon. Das Team und CASE haben bereits bei zahlreichen Katastrophenhilfseinsätzen und gemeinnützigen Projekten in ganz Nordamerika zusammengearbeitet.



Im Rahmen dieser Partnerschaft hat CASE dem Team Rubicon Maschinen zur Verfügung gestellt und Schulungen zur Katastrophenhilfe angeboten - eine einzigartige Zusammenarbeit, die freiwilligen Helfern wertvolle Kompetenzen in der Katastrophenhilfe verschafft, aber auch Perspektiven für einen möglichen neuen Berufsweg bietet.



Die neueste CNH Industrial Behind the Wheel (http://www.cnhindustrial.com/behindthewheel) Webisode zeigt die beiden Partner bei den Aufräumarbeiten im August und September 2017 in Texas nach dem Hurrikan Harvey. Dies war seit 2005 der erste Hurrikan der Stufe 4, der auf das amerikanische Festland traf - und gleichzeitig der teuerste tropische Wirbelsturm seit Beginn der Aufzeichnungen. Er verursachte Schäden in Höhe von nahezu 200 Mrd. US-Dollar, überwiegend durch großflächige Überschwemmungen in der Metropolregion Houston.



CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassender industrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten und weltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihrem jeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe: Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren und Landmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen; Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs- und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen; Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in den Sparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren und Getrieben. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens: www.cnhindustrial.com



