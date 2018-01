Beiersdorf gibt die Umsatzzahlen für 2017 bekannt. Bei einer Steigerung um 5,7 Prozent auf sieben Milliarden Euro, nicht zuletzt der Steigerung durch Tesa zu verdanken, sollte es keinen Grund zur Beschwerde geben. Die Marktteilnehmer waren nach der Bekanntgabe jedoch gnadenlos. Weshalb Beiersdorf jetzt dennoch ein Kauf wert ist und weshalb defensive Werte in 2018 die richtige Wahl sind, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Marktexperte Fidel Helmer mit Moderatorin Johanna Claar Branchen mit Nachhol-Bedarf und weshalb 2018 ein schwieriges Jahr an der Börse werden wird.