Original-Research: ABO Invest AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Invest AG Unternehmen: ABO Invest AG ISIN: DE000A1EWXA4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 16.01.2018 Kursziel: 2,40 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,40. Zusammenfassung: ABO Invest gab am 12. Januar bekannt, dass die Stromproduktion ihres Portfolios in 2017 ca. 11% hinter der bei durchschnittlichen Windverhältnissen zu erwartenden Produktion zurückblieb. Nach dem schwachen ersten Windhalbjahr 2017 hatten wir unsere Schätzungen bereits angepasst und die niedrigere Produktion bereits teilweise antizipiert. Nach der Bekanntgabe der genauen Stromproduktionszahlen gehen wir nunmehr davon aus, dass ABO Invest einen Umsatz unter dem Vorjahreswert generiert. Mit dem Kauf des finnischen Windparks Haapajärvi II (23 MW) ist ABO Invest in 2017 eine bedeutende Erweiterung des Grünstromportfolios auf 152 MW gelungen. Damit ist das Unternehmen für 2018E klar auf Wachstumskurs. In unserem Modell unterstellen wir für das laufende Jahr eine Portfolioerweiterung um 15 MW und mittelfristig eine sukzessive Kapazitätserhöhung auf ca. 300 MW bis Ende 2025E. ABO Invest hat ein grundsolides Geschäftsmodell, das über lange Zeiträume stabile und sichere Cashflows generiert. Langfristig sollten sich windschwache und windstarke Jahre ausgleichen. Wir sehen die gegenwärtig niedrigeren Kurse als attraktive Einstiegschance. Abgesehen von den Anpassungen für das Jahr 2017 haben wir keine wesentlichen Modelländerungen vorgenommen. Das Kursziel bleibt unverändert bei EUR2,40. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 2.40 price target. Abstract: On 12 January, ABO Invest reported that in 2017 the power production of its portfolio was ca. 11% below the level to be expected at average wind conditions. Following weak wind conditions in H1 we already adjusted our forecasts, thereby partially anticipating the lower production. After the publication of the exact power production figures we now assume that ABO Invest will generate revenues below the previous year's figure. With the purchase of the Finnish wind farm Haapajärvi II (23 MW), ABO Invest succeeded in expanding its green power portfolio to 152 MW, which means that it is clearly on a growth path in 2018E. In our model, we assume portfolio expansion of 15 MW in the current year and successive capacity increases in the medium term to ca. 300 MW by the end of 2025E. ABO Invest has a rock-solid business model that generates stable and secure long term cash flows. In the long run, weak and strong wind years look set to balance each other out. We view the current low stock price as an attractive buying opportunity. Except for adjustments to 2017 we have not materially changed our model. The price target remains at EUR2.40, and we stick to our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16031.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE000A1EWXA4

AXC0175 2018-01-16/14:46