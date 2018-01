Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat sich überzeugt gezeigt, dass der SPD-Parteitag am Sonntag grünes Licht für Koalitionsverhandlungen mit der Union geben wird. "Es wird nicht schiefgehen", sagte Nahles auf ihrem Weg zur Fraktionssitzung im Reichstag.

Sie gehört neben dem SPD-Vorsitzenden Martin Schulz zu den größten Verfechtern einer Neuauflage der großen Koalition. "Ich werbe dafür, weil ich das für ein gutes Ergebnis halte", sagte die 47-Jährige. Als wesentliche Erfolge ihrer Partei in den Sondierungen nannte sie die stufenweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags für 90 Prozent der Steuerzahler, die Erhöhung und Sicherung der Renten sowie das Bildungsprogramm des Bundes für Städte und Gemeinden. "Das sind wesentliche Erfolge", ergänzte sie.

Zuletzt waren aus der Partei einzelne Stimmen laut geworden, den Kompromiss mit CSU und CSU noch einmal in Frage zu stellen, um zum Beispiel doch noch die Einführung der Bürgerversicherung im Gesundheitswesen und damit de facto das Ende der privaten Krankenkassen zu beschließen. Doch die Fraktionsvorsitzende hält das für nicht durchsetzbar. "Ich will ganz klar sagen, man darf keine falschen Hoffnungen wecken."

Die SPD-Delegierten werden am Sonntag in Bonn abstimmen, ob die Parteispitze in echte Koalitionsgespräche mit der Union einstiegen soll. Die Jugendorganisation Jusos und Teile der Parteilinken sind energisch dagegen. Die Sozialdemokraten sind in der Frage gespalten. Nahles wird am Abend in Düsseldorf vor den rheinischen Delegierten für Zustimmung werben.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2018 08:21 ET (13:21 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.