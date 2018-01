16.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Natixis (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Ein Kommentar von Philippe Waechter, Chief Economist, Natixis AM: Es gibt in dem vor uns liegenden Jahr einige Gründe zum Optimismus. Der Welthandel verzeichnet weiterhin einen Aufschwung, die Ölpreise bleiben im angemessenen Rahmen und die Wirtschaftsexperten weltweit sehen mit Zuversicht in die Zukunft. Die Ausgangslage für 2018 ist also solide.Das Wachstum, zusammen mit dem daraus erwachsenden Arbeitsmarkt, wird allen Bürgern die Möglichkeit geben, in einer komplexen und schwierigen Welt...

Den vollständigen Artikel lesen ...