"Unsere Herzen sind noch für euch offen", sagt EU-Ratspräsident Tusk den Briten. Bleibe es bei dem Austrittsvorhaben, werde der Brexit im März 2019 "mit all seinen negativen Folgen" wahr.

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat die Briten zum Verbleib in der EU aufgefordert. "Wenn die britische Regierung an ihrer Entscheidung zum Verlassen festhält, wird der Brexit, mit all seinen negativen Folgen, im März nächsten Jahres zur Realität, es sei denn es gibt einen Sinneswandel unter unseren britischen Freunden", sagte Tusk am Dienstag zu EU-Abgeordneten in Straßburg. Er zitierte den britischen Brexit-Minister David Davis mit den Worten, "wenn eine Demokratie nicht ihre Meinung ändern kann, hört sie auf, eine Demokratie zu sein".

"Wir hier auf dem Kontinent haben keinen Sinneswandel gehabt", sagte Tusk. "Unsere Herzen sind noch für euch ...

