Das Start-up für die kurzzeitige Vermietung an Geschäftsreisende MagicStay.com hat jüngst eine neue Runde zur Beschaffung von Finanzmitteln abgeschlossen, um seine Entwicklung fortzusetzen. Schon vier Jahre nach Gründung bietet die Vermietungsplattform bereits 150.000 Apartments in 90 Ländern und nimmt eine führende Position in der Branche für alternative Unterkünfte ein.

Die Beschaffung der Mittel von insgesamt 1,5 Millionen Euro wurde von den Hauptaktionären des Start-ups (Michaël Benabou, Benoit Bassi, Patrick Lucas, Nicolas Quenedey oder Charles Petruccelli, ehemaliger CEO von American Express Global Business Travel) sowie neuen Investoren, darunter Marc Frappier, Managing Partner von Eurazeo und Head of Eurazeo Capital, Thibault Basquin, Managing Director von Ardian, Nicolas Santi-Weil, CEO von AMI Paris, geleitet.

Die Runde wird es dem Start-up ermöglichen, die Entwicklung seiner exklusiven Technologie zu beschleunigen, damit Mitarbeiter großer Unternehmen sichere Wohnungen so einfach wie Hotelzimmer buchen können entweder über vorhandene Buchungstools (Hotelbuchungstool, Selbstbuchungstool, Geschäftsreiseanbieter) oder über das exklusive Weezard-Tool, das erste Tool zur Apartmentbuchung, welches das Start-up gemeinsam mit Reisemanagern entwickelt hat.

Das Start-up plant ein starkes Wachstum auf dem französischen Markt, bevor es sich Ende 2018 weltweit aufstellt. "Wir werden unser Unterkunftsangebot weiter ausbauen, um zu einem weltweiten Akteur zu werden und den Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden", so Valéry Linÿer, CEO von MagicStay.

MagicStay wird zudem ein spezielles Angebot für längere Aufenthalte und Mobilität entwickeln, um die Reservierung von Apartments für einen Zeitraum von einem Monat bis zu einem Jahr hinsichtlich der Bezahlung, des Vertrags, der Einrichtung usw. zu erleichtern. "Personalabteilungen fehlt ein benutzerfreundliches und umfassendes Werkzeug zur Verwaltung der Unterbringung ihrer Führungskräfte auf Reisen", meinte Valéry Linÿer.

Nach dem Abschluss von Verträgen mit Societe Generale, NextRadio, Quicksilver, Havas Voyages, CDS, iAlbatros und H-Résa befinden sich weitere sehr wichtige Verträge in der letzten Verhandlungsphase.

Nach den Reisemanagern ist es uns gelungen, die Sicherheits-, IT- und juristischen Leiter großer Konzerne vom Service zu überzeugen, den wir den reisenden Mitarbeitern und dem Unternehmen, das ihre Sicherheit garantiert, bieten", ergänzte Valéry Linÿer.

Über MagicStay.com :

MagicStay.com wurde 2014 gegründet und ist die führende Website für alternative Unterbringungsmöglichkeiten, die eigens für den Geschäftstourismus entwickelt wurde. Sie bietet mehr als 130.000 ausgewählte Unterkünfte Apartments, Studios und Villen -, die den Anforderungen von Geschäftsreisenden entsprechen und von professionellen Agenturen verwaltet werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180116006095/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Pressevertreter:

AB3C

Fabienne Frédal, Tel. +33 (0)1 53 30 74 07

fabienne@ab3c.com