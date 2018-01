Von Tomi Kilgore

DETROIT (Dow Jones)--General Motors (GM) hat im vergangenen Jahr dank guter Geschäfte in Nordamerika und China mehr verdient als selbst in Aussicht gestellt. Bereinigt um eine Milliardenbelastung infolge der US-Steuerreform, die der Automobilkonzern ebenfalls am Dienstag angekündigt hat, dürfte das Ergebnis je Aktie laut GM am oberen Rand der eigenen Prognosebandbreite liegen. Im vorbörslichen US-Handel versteuert sich die GM-Aktie daraufhin um 2 Prozent.

Im Herbst hatte GM prognostiziert, dass der Gewinn in der Mitte der Spanne von 6,00 bis 6,50 Dollar je Anteil liegen werde. Analysten haben bisher mit einem Ergebnis je Aktie von 6,29 Dollar gerechnet. Für dieses Jahr stellte der US-Konzern ein Ergebnis in etwa auf dem Niveau des Vorjahres in Aussicht.

Infolge der US-Steuerreform werde der Konzern allerdings eine Belastung von 7 Milliarden Dollar verbuchen. Die Abschreibung werde fällig, da sich infolge der geringeren Steuer der Wert der latenten Steuerforderungen reduziere.

