Selbst kleine sprachliche Änderungen in Mitteilungen der EZB können die Märkte bewegen - vor allem wegen der erwarteten Abkehr von der extrem lockeren Geldpolitik. Doch noch scheuen die Währungshüter neue Formulierungen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird auf ihrer Ratssitzung kommende Woche wahrscheinlich an ihrer ultralockeren Ausrichtung ohne Abstriche festhalten. Die Währungshüter bräuchten mehr Zeit, um die wirtschaftlichen Aussichten für die Euro-Zone und vor allem die künftige Entwicklung der Gemeinschaftswährung abzuschätzen, sagten drei mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Die EZB hatte in ihrem Protokoll zur Zinssitzung im Dezember signalisiert, dass sie die Kommunikation ihrer geldpolitischen Ausrichtung früh in diesem Jahr auf den Prüfstand stellen könnte. Die Aussagen in ...

