Beim Tarifkonflikt in der deutschen Metall- und Elektroindustrie kann sich die IG Metall auf eine prall gefüllte Streikkasse verlassen. Die Zahl der Mitglieder ist dagegen nach sechs Jahren Wachstum wieder gesunken.

Mit einer vollen Streikkasse geht die IG Metall in die heiße Phase des Tarifkonflikts in der deutschen Metall- und Elektroindustrie. Hauptkassierer Jürgen Kerner präsentierte am Dienstag für das vergangene Jahr einen erneuten Rekord von Beitragseinnahmen in Höhe von 561 Millionen Euro. "Unsere Streikkasse ist gut gefüllt", sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...