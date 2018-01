Deutschland hat 2017 so viel Auslandsvermögen aufgebaut wie kein anderes Land. Doch die Gewinne Deutschlands sind die Schulden der anderen. Ob die je zurückgezahlt werden, ist fraglich.

Deutschland hat im Jahr 2017 erneut den weltweit größten Leistungsbilanzüberschuss eingefahren, hat das Ifo-Institut bekannt gegeben. Der Leistungsbilanzüberschuss misst die Zusammenfassung und Gegenüberstellung aller Waren und Dienstleistungen, die Deutschland ins Ausland exportiert beziehungsweise importiert. Dazu gerechnet werden auch Kapitalerträge und wie viel mehr Netto Deutschland anderen Ländern gegeben hat, als es von dort bekommen hat. Oder anders formuliert: Der Leistungsbilanzüberschuss misst, um wie viel sich das Ausland bei Deutschland verschuldet hat. Man nennt das im Ökonomenjargon auch Kapitalexport. Deutschland produziert und exportiert Waren und bekommt dafür im Gegenzug Forderungen.

Im vergangenen Jahr waren es nach Ifo-Berechnungen umgerechnet 278 Milliarden Dollar an neuen Forderungen, die Deutschland so aufgebaut hat. Nach heutigem Euro-Kurs sind das rund 230 Milliarden Euro. Das waren knapp acht Prozent der Jahreswirtschaftsleistung, um die Deutschland unter seinen Verhältnissen gelebt und investiert hat.

In den letzten Jahren war der Kapitalexport ähnlich hoch, im nächsten Jahr wird er es - den Ifo-Prognosen zufolge - wieder sein. Auf diese Weise erhöht sich das deutsche Auslandsvermögen alle vier Jahre um fast eine Billion Euro. In Anbetracht der demografischen Entwicklung in Deutschland mit künftig immer mehr Rentnern, die von einer schrumpfenden erwerbstätigen Bevölkerung finanziert werden müssen, ist das an sich eine prima Sache. Was künftig nicht genug an Wohlstand produziert werden kann, wird zur Versorgung der Rentner aufgestockt, indem das Auslandsvermögen abgeschmolzen wird.

Aber ...

