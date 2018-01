Berlin (ots) -



Der Rundfunk Berlin-Brandenburg verstärkt seine aktuelle politische Berichterstattung. Statt wie bisher rund einmal im Monat ist die 60-minütige Gesprächssendung "Thadeusz und die Beobachter" ab 23. Januar 2018 nun an jedem Dienstag um 22.15 Uhr im rbb Fernsehen zu sehen. rbb-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus: "Das Bedürfnis nach Einordnung wächst, je unübersichtlicher es in der Welt zugeht. 'Thadeusz und die Beobachter' schaffen da zuverlässig Abhilfe - mit großer Erfahrung, Pointen und Fachwissen."



Mit Gastgeber Jörg Thadeusz diskutieren am 23. Januar Claudia Kade (Die Welt), Elisabeth Niejahr (Wirtschaftswoche), Dr. Hajo Schumacher (Berliner Morgenpost) und Claudius Seidl (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung).



