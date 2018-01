Bitcoin (BITCOIN in der xStation 5) stürzt unter die 12.000 $-Marke, da Südkorea davor warnt, dass ein Verbot gegen den Kryptwährungshandel noch möglich sei China greift weiter hart gegen den digitalen Devisenhandel durch Der französische Finanzminister fordert neue Vorschriften für virtuelle Währungen

Zusammenfassung:Der Bitcoin hat im Laufe der letzten Stunden einen Rückschlag erlitten, da die mit dem südkoreanischen Verbot verbundenen Risiken wieder zurückkamen. Um genau zu sein, nach dem Finanzminister des Landes Kim Dong-Yeon, der über Nacht in in einem lokalen Radio-Interview den Handel von digitalen Währungen als "eine lebendige Option" bezeichnete. Allerdings unterliegt die endgültige Entscheidung einer gründlichen Überprüfung durch die Regierung. Das Ergebnis ist, dass die bekannteste Kryptowährung über 15% gefallen ist und somit unter $ 11.600 fällt. Beachten Sie, diese Entwicklung zu einem Durchbruch einer relevanten Unterstützungszone geführt hat. In diesem Kontext sollten weitere Kursrückgänge nicht ausgeschlossen werden.

Sollte der Bitcoin seine wichtige Unterstützungszone durchbrechen, würde dies ...

