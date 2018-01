Der Euro hat in den vergangenen Tagen kräftig zugelegt. Frank Wiedemann von Flatex sieht als ausschlaggebenden Grund das Protokoll der jüngsten EZB-Sitzung. Demzufolge zieht die EZB eine Änderung des bisherigen geldpolitischen Ausblicks in Erwägung. Laut Wiedemann rückt für den Euro jetzt eine wichtige charttechnische Marke in den Fokus. Außerdem blickt Wiedemann im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf den Bitcoin. Der war zuletzt deutlich abgerutscht.Folgen Sie flatExperte Frank Wiedemann auch auf guidants.de. Klicken Sie hier.