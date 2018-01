Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Union und SPD haben sich darauf verständigt, den Familiennachzug für Flüchtlinge bis in die Sommermonate auszusetzen. Das kündigte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles in Berlin an. Es werde eine Übergangsregelung bis 31. Juli geben, sagte Nahles. Das sei die gemeinsame Haltung von CDU/CSU und Sozialdemokraten. Die Union werde den entsprechenden Gesetzentwurf zügig in den Bundestag einbringen, dem sich die SPD anschließen werde.

Die bisherige Aussetzung des Familiennachzugs läuft am 18. März aus. Sie verbietet, dass Flüchtlinge mit geringerem Schutzstatus ihre Angehörigen nach Deutschland holen dürfen. In den Sondierungen hatten sich Union und SPD darauf verständigt, dass künftig jeden Monat bei Härtefällen bis zu 1.000 Familienangehörige kommen können. Die Union wollte ursprünglich an der geltenden Regelung festhalten, während die SPD diese beseitigen wollte. Laut der SPD-Fraktionsvorsitzenden können ab dem 18. März wieder Anträge für den Familiennachzug bei den Behörden gestellt werden.

