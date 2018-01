NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende mit leichten Kursgewinnen in die verkürzte Handelswoche gestartet. Am Montag war der amerikanische Anleihemarkt wegen des Martin Luther King-Feiertags geschlossen.

Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Auftakt bei US-Anleihen. Ein überraschend niedriger Wert beim Geschäftsklima für die Industrie im Raum New York konnte den Markt zum Auftakt etwas stützen. Im Handelsverlauf stehen keine weiteren US-Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 23/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,01 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 Punkte. Sie rentierten mit 2,34 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere gewannen 3/32 Punkte auf 97 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,53 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 9/32 Punkte auf 98 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,83 Prozent./jkr/bgf/jha/

