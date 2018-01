COLOGNY (dpa-AFX) - Knapp eine Woche vor Beginn der WEF-Jahrestagung in Davos hat das Weltwirtschaftsforum (WEF) zu einem gemeinsamen Kampf gegen die weltweiten Herausforderungen aufgefordert. "Wir leben an einem Wendepunkt mit vielen großartigen Möglichkeiten, aber auch mit besorgniserregenden Gefahren wie nie zuvor", sagte WEF-Gründer Klaus Schwab am Mittwoch vor Reportern im schweizerischen Cologny. "Doch der Wandel geschieht nicht einfach so. Es liegt in unserer Hand, den Zustand der Welt zu verbessern", sagte Schwab. Dafür stehe das Weltwirtschaftsforum.

In Davos diskutieren vom 23. bis 26. Januar mehr als 3000 Spitzenpolitiker, Top-Manager sowie Vertreter internationaler Organisationen und der Zivilgesellschaft unter dem Motto "Für eine gemeinsame Zukunft in einer zersplitterten Welt". Die Eröffnungsrede hält der indische Regierungschef Narendra Modi, zum Abschluss steht eine Ansprache von US-Präsident Donald Trump auf dem Programm, der mit einer großen Regierungsdelegation anreist.

Das WEF freue sich sehr, dass Trump seine Pläne vorstelle, wie er die Weltwirtschaft voranbringen wolle, sagte WEF-Präsident Borge Brende. Er betonte zugleich: "Wir legen Wert darauf, dass Wachstum integrativ ist, dass es um Fähigkeiten geht, um gleiche Möglichkeiten." Unter anderem werden rund 70 Staats- und Regierungschefs erwartet. Noch unklar ist, ob auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnimmt.

"Unsere Welt ist zersplittert worden durch den zunehmenden Wettbewerb zwischen Staaten und die tiefen Risse in den Gesellschaften", sagte Schwab. Aber allein die schiere Menge an Herausforderungen mache gemeinsame und gemeinschaftliche Aktionen unverzichtbar. Heutzutage könne kein Wirtschaftsproblem und keine regionale Frage von einer Regierung oder einem Konzern alleine gelöst werden./bvi/DP/jha

