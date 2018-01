Der USD/JPY zeigte keine große Reaktion auf die Veröffentlichung der US Wirtschaftsdaten und so hält er an seinen Erholungsgewinnen fest. Das Paar bleibt am oberen Ende seiner schmalen Tagesrange im Bereich der 110,70-75, nach dem der US Empires State Herstellungsindex im Januar bei 17,7 liegt. Die Lesung lag unter der Prognose von 18,0, aber dies ...

