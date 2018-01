BMW wandelt sich vom Autobauer zum Mobilitätsdienstleister: Die Münchner übernehmen die App Parkmobile und stärken damit ihren Dienst ParkNow. Hintergrund der Übernahme ist ein ehrgeiziges Ziel von Konzernchef Krüger.

Das Problem treibt die Verkehrsplaner schon lange um: Jedes dritte Auto, das in der Stadt unterwegs ist, sucht einen Parkplatz. Das kostet die Fahrer Nerven und die Anwohner Lebensqualität. Und auch für die Autohersteller ist das kein glücklicher Umstand, denn so mancher Parkplatzsucher fragt sich, wozu man überhaupt noch ein Auto in der Stadt braucht. Dabei fehlt es oft nur an der richtigen Information, wo die nächste Lücke am Straßenrand oder der nächste Stellplatz im Parkhaus zu finden wäre. Wenn dann das Auto auch noch selber zahlt, wäre manchem Ausflug in die Stadt der Schrecken genommen.

Genau das ist das Ziel zahlreicher Mobilitätsdienstleister, die per App diesen Markt erschließen wollen. Ganz vorne dabei ist nun BMW. Der Münchener Autokonzern übernimmt jetzt für einen nicht genannten Kaufpreis den US-Anbieter "Parkmobile", mit dem BMW bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...