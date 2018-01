Trotz Verlusten durch die Steuerreform will Citigroup Dividenden ausschütten. Das Geschäft liefe ansonsten gut, daher könne man sich das leisten.

Die US-Steuerreform hat bei der amerikanischen Großbank Citigroup zu einem gigantischen Verlust im vergangenen Jahr geführt. Doch das eigentliche Geschäft läuft, und ohne die Reform wäre der Gewinn gestiegen, rechnete die Bank am Dienstag in New York vor. Vor diesem Hintergrund versicherte Bankchef Michael Corbat den Aktionären, in den kommenden Jahren wie geplant mindestens 60 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...