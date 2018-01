Britische Inflation verlangsamt sich Bitcoin bricht zusammen, da Südkorea ein Kryptohandelverbot in Erwägung zieht Europäische Indizes profitieren von der Abschwächung des Euro

Zusammenfassung:Während der asiatischen Sitzung verzeichneten chinesische und japanische Aktien solide Gewinne. Auch an den europäischen Indizes verbesserte sich die Stimmung, der DAX® legte bisher über 0,8% zu. Der USD ist die stärkste Währung im G10-Währungskorb, da er sich von den jüngsten Verlusten erholt hat. Der Brent-Preis zog sich unter die $ 70-Marke zurück. Die britische Inflationsrate hat sich im Dezember zum ersten Mal seit sechs Monaten verlangsamt, was den Erwartungen der Ökonomen entspricht. Diese Einschätzung scheint mit den jüngsten Prognosen der BoE übereinzustimmen, die auf eine Verlangsamung des Verbraucherpreiswachstums in diesem Jahr hindeuten. Der Bitcoin hat im Laufe der ...

