Am Montag blieben die Börsen in den USA aufgrund des Martin Luther King-Day geschlossen. Heute wird nun wieder regulär gehandelt. Die Indikationen deuten darauf hin, dass der Dow Jones zum ersten Mal in seiner Geschichte über 26.000 Punkte steigen könnte. Mehr dazu von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.