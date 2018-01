Mainz (ots) -



Montag, 22.01.2018, 20.15 Uhr



GOLDENE KAMERA



Zum 53. Mal wird die "GOLDENE KAMERA" mit einem großen Staraufgebot gefeiert und der Film- und Fernsehpreis an zahlreiche Schauspieler, Musiker und Entertainer feierlich verliehen.



Die Jury der "GOLDENEN KAMERA" sichtet rund 50 Filme und Serien - sprich, über 4000 Minuten Material -, um unter anderem den Besten Fernsehfilm, die Beste Schauspielerin und den Besten Schauspieler zu küren.



Zu den Mitgliedern der Jury gehören in diesem Jahr neben Emilia Schüle und Joachim Król zum Beispiel auch Dunja Hayali und Michael Mittermeier. Die diesjährige Publikumswahl entscheidet, welches Dokutainment-Format in der Gunst der Zuschauer an vorderster Stelle steht.



