Die SPD und Martin Schulz schleppen sich zum Parteitag. Der soll am Sonntag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Niemand weiß so recht, wozu die Regierungsmacht verwenden werden sollte.

Wenige Stunden nach der Sondierungsnacht verschickte die SPD-Spitze am vergangenen Freitagmittag eine E-Mail an ihre Mitglieder. Solche Mails gibt es öfter. Doch dieses Schreiben war dann doch alles andere als gewöhnlich. Weil es ein Dokument sozialdemokratischer Ratlosigkeit war.

Am Ende der Mail prangten die Unterschriften der dreizehn Verhandler, angefangen vom Parteivorsitzenden Martin Schulz über die Stellvertreter bis hin zur Fraktionschefin Andrea Nahles. Doch was sie in den zehn Absätzen davor zu sagen hatten - genauer gesagt: wie wenig - das sprach Bände. Nach ein paar pathosgetränkten Zeilen zur Europapolitik war der erste große Erfolg, den die Spitzengenossen vermeldeten, ein "öffentlich geförderten sozialer Arbeitsmarkt für 150.000 Menschen".

Bei allem Respekt für Langzeitarbeitslose und deren harten Kampf zurück ins Arbeitsleben: Wer eine neuerliche große Koalition zuallererst damit begründen will, für eine Minderheit einen kleinen Sieg errungen zu haben, der hat eben keine richtige Begründung. Die SPD könnte eine kluge, innovative, faire und fortschrittsfreudige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...