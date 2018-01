In Frankreich werden wieder deutlich mehr Firmen gegründet. Ende 2017 wurden so viele neue Unternehmen gegründet wie seit 2010 nicht mehr. Präsident Emmanuel Macron will sein Land zur "Start-up-Nation" machen.

In Frankreich erwacht allmählich der Gründergeist wieder. Ende 2017 wurden so viele neue Unternehmen gegründet wie seit 2010 nicht mehr, wie das Statistikamt Insee am Dienstag mitteilte. ...

