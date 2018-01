Im Vergleich zu anderen deutschen Bierbrauern hat sich Veltins gut geschlagen. Vor allem in die Produktion von Alkoholfreiem hat der Bierbrauer investiert.

Mit Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe will die Privatbrauerei Veltins weitere Marktanteile im schrumpfenden deutschen Biermarkt erobern. Der Traditionsstandort Grevenstein im Sauerland werde für mehr als 400 Millionen Euro bis zum Jahr 2024 erweitert und modernisiert, teilte der Generalbevollmächtigte, Michael Huber, am ...

