NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Aktienmärkten geht die Rekordjagd nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende mit Vollgas weiter. Der Dow Jones Industrial stieg am Dienstag erstmals über 26 000 Punkte und knackte damit nur binnen sechs Handelstagen die nächste Tausender-Marke. Die für die meisten Unternehmen gewinnsteigernde US-Steuerreform, der schwache Dollar sowie Hoffnungen auf überwiegend gute Quartalsergebnisse der Unternehmen gaben den Kursen weiteren Auftrieb. Enttäuschende Konjunkturdaten ließen die Anleger derweil kalt.

Knapp eine halbe Stunde nach dem Börsenstart zog der New Yorker Leitindex um 1,00 Prozent auf 26 061,37 Punkten an. Auch die anderen Indizes erreichten erneut Höchststände. Der marktbreite S&P 500 gewann zuletzt 0,72 Prozent auf 2806,23 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,05 Prozent auf 6829,79 Punkte./gl/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0203 2018-01-16/16:03