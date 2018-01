Seit China keine Abfälle mehr abnimmt, wachsen in Europa die Müllberge. Die EU-Kommission will die Gelegenheit nutzen, um dem Markt für das Recycling von Plastik auf die Sprünge zu helfen.

Rund 26 Millionen Tonnen an Plastikmüll produzieren die Europäer im Jahr. Nur knapp 30 Prozent davon werden wiederverwertet, der Rest landet in der Müllverbrennung, auf der Deponie - oder in der Natur. Wenn sich nichts ändere, so warnten Experten der Ellen MacArthur-Stiftung, werde in 30 Jahren mehr Plastik als Fisch in den Weltmeeren schwimmen, gemessen am Gewicht. Und damit auch immer häufiger auf dem heimischen Esstisch landen - mit unabsehbaren Konsequenzen für die Gesundheit.

Der Handlungsbedarf ist also groß. Und die Zeit drängt, seit China zu Jahresbeginn die Einfuhr von Abfällen aus anderen Ländern gestoppt hat. Der wichtigste Abnehmer für Plastikmüll aus Europa fällt damit aus. Deutschland hat bislang fast zehn Prozent seines Mülls dorthin verschifft.

Was aber tun gegen die wachsenden Müllberge? In ihrem heute beschlossenen Strategiepapier versucht die EU-Kommission die Richtung vorzugeben, wie weniger Plastikmüll produziert und mehr davon recycelt werden sollte. Und das ohne die rund 1,5 Millionen Arbeitsplätze in der Industrie zu gefährden.

Haushaltskommissar Günther Oettinger hatte vergangene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...