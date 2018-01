Mit der Steuerreform sinken die Einnahmen und die Schuldenberge häufen sich weiter. Bei Experten trifft die Entscheidung jedoch auf Unverständnis.

Die chinesische Ratingagentur Dagong stuft die Kreditwürdigkeit der USA wegen steigender Staatsschulden im Zuge der Steuerreform herab. Die Bonitätsnote werde auf BBB+ von A- gesenkt, teilte Dagong am Dienstag in Peking mit. Der Ausblick wurde auf "negativ" gesetzt, weshalb mittelfristig eine weitere Herabstufung möglich ist. Die Note ist damit um sechs Stufen schlechter als die von China und liegt auf dem Niveau von Ländern wie Peru, Kolumbien und Turkmenistan. Die Agentur begründet den Schritt mit den "massiven Steuersenkungen" in den USA, die den Schuldenberg anschwellen ließen. Dies schwäche die Fähigkeit der Regierung, ihre Schulden zurückzuzahlen. "Die nationale wirtschaftliche ...

