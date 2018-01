Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Tarifkommissionen der IG Metall werden das Ergebnis der aktuellen Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern nach Aussage von IG-Metall-Chef Jörg Hofmann am 25. Januar bewerten. Davon wird laut Hofmann abhängen, ob es zu weiteren Gesprächen oder einer Verschärfung des Arbeitskampfes kommt. Offiziell soll darüber der Vorstand der IG Metall am 26. Januar entscheiden

"Wir sind auf die Option vorbereitet, dass wir als nächste Eskalationsstufe 24-Stunden-Warnstreiks bundesweit in allen Regionen durchführen, wir sind aber auch darauf vorbereitet, in einzelnen Tarifgebieten unmittelbar in Urabstimmungen und Flächenstreiks unbefristet zu gehen", sagte Hofmann in der Jahrespressekonferenz der IG Metall für 2018. Er fügte hinzu: "Das ist eine Einschätzung, die der Vorstand treffen muss auf der Basis der Debatten in den Tarifkommissionen am 25. Januar."

Zunächst hoffe die IG Metall aber weiterhin, dass es am 25. Januar einen Stand der Gespräche gebe, "der es uns erlaubt, uns noch einmal unmittelbar an den Verhandlungstisch zu setzen".

Die IG Metall fordert 6 Prozent mehr Geld für zwölf Monate und einen individuellen Anspruch auf Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden für einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten. Wer in Schicht oder anderen belastenden Tätigkeiten arbeitet, Kinder betreut oder Angehörige pflegt, soll zudem einen finanziellen Zuschuss bekommen.

Der baden-württembergische Bezirksleiter Roman Zitzelsberger sagte laut Pressemitteilung bei einer Rede vor Daimler-Mitarbeitern in Sindelfingen: "Die Tarifrunde wird erst enden, wenn es zu allen drei Forderungselementen der IG Metall ein gutes Ergebnis gibt." Entsprechend müssten sich die Arbeitgeber bei der nächsten Verhandlung am 24. Januar auch bei der Frage der Zuschüsse und beim Entgelt bewegen.

