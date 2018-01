Der DAX dreht heute noch einmal ordentlich auf. Am frühen Nachmittag notiert dieser mit mehr als einem Prozent im Plus und rückt wieder etwas näher an das Allzeithoch vom vergangenen November. Doch woher kommt dieser Schub für den deutschen Leitindex? Liegt es wirklich allein am leicht schwächeren Euro? Aktienexperte Jürgen Dietrich bei Börse Stuttgart TV.