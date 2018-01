Der Öldienstleister SBO erwartet anhaltend brummende Geschäfte in Nordamerika. Auch in Brasilien und im Fernen Osten zieht die Nachfrage wieder an. Aktionäre sollen 50 Cent je Aktie als Dividende bekommen.

Beim österreichischen Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann (SBO) sprudeln dank des Aufschwungs in Nordamerika wieder die Gewinne. Da die Nachfrage auch in anderen Regionen, wie etwa in Brasilien oder im Mittleren und Fernen Osten, langsam wieder anziehe, zeigte sich Konzernchef Gerald Grohmann auch für das neue Geschäftsjahr zuversichtlich. "Wir starten mit erfreulichem Rückenwind ins neue Jahr", sagte der Manager am Dienstag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Einen konkreten Ausblick wagte er aber nicht.

Der Ternitzer Konzern profitiert vom deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...