Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US92210H1059 Worldpay Inc. 16.01.2018 US9815581098 Worldpay Inc. 17.01.2018 Tausch 1:1

CA5242751041 LeanLife Health Inc. 16.01.2018 CA5218551060 LeanLife Health Inc. 17.01.2018 Tausch 1:1

CA7472694057 Q-Gold Resources Ltd. 16.01.2018 CA7472695047 Q-Gold Resources Ltd. 17.01.2018 Tausch 4:1

CA6432531078 New Carolin Gold Corp. 16.01.2018 CA6432532068 New Carolin Gold Corp. 17.01.2018 Tausch 10:1

CA56781Y2015 Marifil Mines Ltd. 16.01.2018 CA56781Y3005 Marifil Mines Ltd. 17.01.2018 Tausch 2:1

AU000000ZML2 Zip Co. Ltd. 16.01.2018 AU000000Z1P6 Zip Co. Ltd. 17.01.2018 Tausch 1:1