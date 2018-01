Die Cision Communications Cloud unterstützt Kommunikatoren dabei, die Wirkung ihrer Earned Medienkampagnen auf ihren Websites zu verfolgen und zu messen. Hierfür wurden die Integration mit Google Analytics und Adobe Analytics aktualisiert.



Chicago (ots/PRNewswire) - Cision (NYSE: CISN) stellte heute das neueste Update für seine Cision Communications Cloud vor, mit der Kommunikationsprofis mehr datengestützte Entscheidungen treffen können und ihr Engagement mit Zielgruppen kanalübergreifend verbessern. Zu den Neuerungen zählen erweiterte Datenanalysemöglichkeiten rund um ihr Social Media Engagement und verbesserte Datenintegrationen mit Google Analytics und Adobe Analytics. Mit diesen Funktionen erhalten Kommunikatoren Einblicke in die Stimmungslage und das Verhalten ihrer Zielgruppen und entwickeln so relevantere Botschaften und Kampagnen.



"Social Media muss in den Workflow der Kommunikations-Experten eingebunden werden", sagt Kevin Akeroyd, CEO von Cision. "Mit den Verbesserungen in der Cision Communications Cloud rüsten wir die Kommunikationsteams mit Erkenntnissen und Social Media Daten aus, die sie benötigen, um fundierte Entscheidungen über ihr Messaging zu treffen und verbesserte Kampagnen zu entwickeln", so Akeroyd weiter.



Die Cision Communications Cloud bietet eine umfassende End-to-End-Plattform für Kommunikationsteams, um Meinungsführer zu identifizieren, Kampagnen zu entwickeln und den Mehrwert der Arbeit zu analysieren. Mit der neuen Version stehen nun folgende Funktionen bereit:



- Schnellere Einblicke in das Social Engagement mit einer erweiterten Datenanalyse: In der neuen Version sind alle Social Media-Postings auf einer Oberfläche zusammengefasst. Eine Sortierung erfolgt über eine Reihe relevanter Parameter, einschließlich der Anzahl der Follower eines Autors, der Likes und Kommentare sowie der geteilten Inhalte, die mit einem Social Posting verknüpft sind. Nutzer können diese Daten anschließend analysieren und grafisch darstellen, um auf einfache Weise festzustellen, welche Influencer und Journalisten für ihre Marke insgesamt am wirkungsvollsten sind. - Darüber hinaus lassen sich gezielt Veröffentlichungen identifizieren, die Trends und virale Posts ausgelöst haben, und tragen so dazu bei Content und Social Media-Strategie voranzutreiben. Diese Funktionen werden neben anderen Kernfunktionen des Workflows angezeigt, wie zum Beispiel die Überwachung der Medienberichterstattung, die Verteilung von Pressemitteilungen und der direkte E-Mail-Versand an Meinungsführer.



Die Cision Communications Cloud wurde für Kommunikationsprofis entwickelt und ermöglicht es den Teams, nicht nur die Anzahl der Likes und Shares eines Postings zu ermitteln, sondern liefert auch Einblicke in die Person, ihren Einfluss und ihr weiteres Engagement. Diese Daten sind besonders wertvoll um zu ermitteln, ob die Berichterstattung die richtige Zielgruppe erreicht, die Leser anspricht und somit die erwünschten Ergebnisse erzielt.



- Verbesserte Datenintegration von Google Analytics und Adobe Analytics: Cision hat den Einsatz von Website Analytics zu einem unkomplizierten und zeitsparenden Prozess gemacht, indem der Webtraffic von Google Analytics und Adobe Analytics mit über 400.000 Nachrichtenquellen über das Cision Monitoring korreliert wird. Die Segmentierung von Websites liefert einen schnellen und robusten Überblick darüber, wie PR-Veröffentlichungen die Besucher von Unternehmens-Websites in den Sales-Prozess überführen.



Mit den aktuellen Erweiterungen sind Kommunikationsprofis in der Lage, neue Metriken von Google Analytics und Adobe Analytics zu nutzen. Dies reicht von Daten zu Seitenaufrufen über Aufträge bis hin zu Umsätzen. Kommunikatoren erhalten so weitere Einblicke in die Auswirkungen ihrer Earned Media-Kampagnen.



Bestandskunden der Cision Communications Cloud können sich mit ihren Kundenbetreuern direkt in Verbindung setzen, um weitere Informationen über die neuen Funktionen zu erhalten. Weitere Details zur Cision Communications Cloud sind hier verfügbar (https://c212.net /c/link/?t=0&l=de&o=2032597-1&h=2698382952&u=http%3A%2F%2Fwww.cision. de%2Fpr-software%2F%3Fnav_location%3Dmain_menu&a=sind+hier+verf%C3%BC gbar).



Über Cision



Cision Ltd. (NYSE: CISN) ist ein weltweit führender Anbieter von Earned Media-Software und Services für Public Relations- und Marketingkommunikationsprofis. Mithilfe der Software von Cision können Anwender relevante Influencer identifizieren, strategische Inhalte entwickeln und verteilen sowie Ergebnisse messen. Cision hat über 3.000 Mitarbeiter in 15 Ländern in Amerika, EMEA und APAC. Weitere Informationen zu den prämiierten Produkten und Services, darunter auch die Cision® Communications Cloud®, gibt es unter www.cision.com sowie auf Twitter unter @Cision



Media Contact Nick Bell VP, Marketing Communications CisionPR@cision.com



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/628787/Cision_Outlet_Conversi ons_Infographic.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2032597-1&h=932451845&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2032597-1%26h%3D1727941824%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F628787%252FCision_Outlet_Conversions_Infographic.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F628787%252FCision_Outlet_Conversions_Infographic.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F628787%2FCision_Outlet_Conversions_Infographic.jpg) Foto - https://mma.prnewswire.com/media/628788/C ision_Social_Engagement_Infographic.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2032597-1&h=461461694&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2032597-1%26h%3D950834817%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F628788%252FCision_Social_Engagement_Infographic.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F628788%252FCision_Social_Engagement_Infographic.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F628788%2FCision_Social_Engagement_Infographic.jpg) Logo - https://mma.prnewswire.com/media/467136/cision_logo.jpg



OTS: Cision newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119159 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119159.rss2