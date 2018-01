NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat am Dienstag deutlich von positiven klinischen Studienergebnissen zum Arzneimittel Keytruda (Pembrolizumab) profitiert. Mit einem Kurssprung von 7,55 Prozent auf 63,09 US-Dollar führten die Aktien die Gewinnerliste im US-Leitindex Dow Jones Industrial an und waren so teuer wie zuletzt im Oktober. Damals hatte das Unternehmen die Anleger mit seinen Quartalszahlen und dem zurückgezogenen Antrag für eine Keytruda-Zulassung in Europa geschockt, was die Aktie anschließend bis auf unter 54 Dollar absacken ließ.

In einer Phase-III-Studie habe Keytruda nun in Kombination mit Pemetrexed und Cisplatin oder Carboplatin bei der Erstbehandlung von Patienten mit metastasierendem, nicht squamösem und nicht-kleinzelligem Lungenkrebs die primären Endpunkte erreicht und eine überlegene Überlebensrate gegenüber anderen Behandlungsformen gezeigt, teilte Merck & Co am Dienstag mit./gl/he

