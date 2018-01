Deutsche Immobilien sind bei Investoren heiß begehrt. Die Nachfrage wird auch 2018 ungebrochen sein, was auch die Preise weiter steigen lässt. In manchen Immobilienklassen wird das Angebot schon eng.

Komme was da wolle an Warnungen vor Überhitzung am Immobilienmarkt - der Markt quittiert es mit einem Schulterzucken. 2017 ging mit knapp 73 Milliarden Euro als das zweitbeste Jahr am Immobilieninvestmentmarkt ein - und auch in diesem Jahr sehen Profis erneut eine ungebrochene Nachfrage voraus.

Die jüngsten Ergebnisse des EY-Trendbarometers zum Immobilieninvestmentmarkt sind jedenfalls eindeutig: 94 Prozent der 220 befragten Entscheider aus der Investorenbranche halten Deutschland weiter für einen attraktiven bis sehr attraktiven Standort - trotz der stark angezogenen Preise für Büros und Wohnungen. Haupttreiber sind die Niedrigzinsen. Weil Investoren keine rentierlichen Alternativen sehen, legen sie ihr Geld am Häusermarkt an. Wenn es an einem nicht mangelt, dann ist es Kapital, oder wie es Christian Schulz-Wulkow ausdrückt: "Momentan steht alles auf grün und es wird auch weiter grün bleiben", sagt der Leiter des Beratungsunternehmens EY (früher Ernst und Young) für den Immobiliensektor in Deutschland, Schweiz und Österreich.

Die große Nachfrage trifft auf ein immer knapperes Angebot. Die Folge: Investoren rücken von ihren liebsten Anlageklassen ab. Bei den Gewerbeimmobilien, die mit 57,4 Milliarden Euro das zweitbeste Ergebnis nach 2007 (57,5 Milliarden Euro) erzielten, legten Investoren zuletzt stark in Logistikimmobilien an. Das Portfolio von Logicor hat es mit einem Preis von 2,2 Milliarden gar zum teuersten Investment des Jahres geschafft. Die größte reine Bürotransaktion - die nach wie vor beliebteste Art der Gewerbeimmobilie - folgt erst auf Rang drei (1,2 Milliarden Euro).

