Seit fast einem Jahr ist der Kryptowährungsmarkt eine praktisch unaufhaltsame Kraft. Zu Beginn des Jahres 2017 betrug der Gesamtwert jeder investierbaren virtuellen Währung zusammengenommen nur 17,7 Milliarden US-Dollar. Doch erst in der ersten Januarwoche hatte diese kombinierte Bewertung bei fast 836 Milliarden US-Dollar ihren Höhepunkt erreicht. Diese Steigerung von über 4.500 % des Marktwertes der Kryptowährung über einen Zeitraum von 53 Wochen ist anders als alles, was die Investoren je zuvor gesehen haben.

Der exponentielle Anstieg der Kryptowährungen

Du fragst dich, was sich hinter diesem rasanten Anstieg der Kryptowährungsbewertungen verbirgt? Für den Anfang, dank die Blockchain-Technologie. Blockchain ist das zugrundeliegende digitale, ...

