Der Gründer und Vorsitzende von DAMAC Properties, Hussain Sajwani, wird am ersten Tag des Weltwirtschaftsforums (WEF), das vom 23. bis 26. Januar im schweizerischen Davos stattfindet, über den wachsenden Bedarf an fortgeschrittenen digitalen Fertigkeiten sprechen.



Die Teilnahme von Sajwani rückt die Anstrengungen des Nahen Ostens in den Vordergrund, IKT-Fertigkeiten unter den jungen Einwohnern zu entwickeln. Sajwani war der Hauptförderer der kürzlich im Oktober 2017 ins Leben gerufenen Initiative "One Million Arab Coders". Die Initiative basiert auf einer Vision Seiner Hoheit Scheich Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE sowie Herrscher von Dubai, eine bessere Zukunft durch gestärkte, glücklichere Gesellschaften durch Bildung und Kompetenzentwicklung zu unterstützen.



Die Sitzung zum Thema "Digital Skills Imperative" wird wichtige Entscheidungsträger und Vordenker zusammenbringen, um den Bedarf an fortschrittlichen digitalen Fertigkeiten im Hinblick auf die rasante globale Digitalisierung und Massenautomatisierung als Priorität zu diskutieren. In der Runde soll geklärt werden, ob bestehende Anstrengungen zur Kompetenzbildung erweitert werden können, um Lösungen für die sich wandelnden Voraussetzungen für digitale Arbeitskräfte zu liefern.



"Während die Welt zunehmend eine digitale Wirtschaft annimmt, wird sie mehr und mehr von der Verfügbarkeit von Fachkräften abhängig. Dabei hängt der wirtschaftliche Erfolg oder das wirtschaftliche Versagen eines jeden Landes von seinen Anstrengungen ab, einen Pool an hochtalentierten Mitarbeitern auszubilden, die diesen Wandel unterstützen können", kommentierte Sajwani.



"One Million Coders" ist die erste panarabische Bildungsinitiative ihrer Art, die von der Hussain Sajwani - DAMAC Foundation,dem philanthropischen Zweig der DAMAC Group, und seinem Vorsitzendem unterstützt wird. Die Initiative wurde in Zusammenarbeit mit der Dubai Future Foundation ins Leben gerufen und hat sich zum Ziel gesetzt, einen Pool mit einer Million Softwareprogrammierern zu gründen, um die arabische Welt in das Digitalzeitalter zu führen.



Während der Diskussion zum Thema "Digital Skills Imperative" auf dem WEF sollen einige der wichtigen Industrietrends hervorgehoben werden, die die Nachfrage nach fortschrittlichen Fertigkeiten antreiben. Außerdem werden diverse Diskussionsrunden zu verwandten Themen stattfinden, u.a. Veränderung der Denkweise zum lebenslangen Lernen und integrative Möglichkeiten, Designanreize für gemeinsame Aktionen und Investitionen sowie Verstehen der Rolle aufkommender Technologien.



"Die Lücke bei digitalen Fertigkeiten ist ein globales Problem und nicht nur eines in Schwellenländern, da Millionen freier Arbeitsplätze in der Softwareentwicklung bereits jetzt gefüllt werden müssen. Was passiert, wenn diese Jobs in naher Zukunft um 20, 30 oder 40 Prozent steigen? Wo wird die globale Gemeinschaft einen nachhaltigen Pool an hochqualifizierten Mitarbeitern finden, die diese Entwicklung tragen? Die globale Gemeinschaft benötigt mehr Initiativen wie "One Million Coders", um Gesellschaften die Fertigkeiten und das technische Know-how zu vermitteln, die für die Jobs der Zukunft erforderlich sind. Dies ist beim Übergang der Welt in die vierte industrielle Revolution eine strategische Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg eines jeden Landes" fügte Sajwani hinzu.



DAMAC Properties steht seit 2002 an der Spitze des Luxus-Immobilienmarktes im Nahen Osten und bietet Bewohnern aus der ganzen Welt luxuriöse Wohnerlebnisse. DAMAC Properties hat sich dem äußerst gehobenen stilvollen Leben verschrieben, seine Position als führender Entwickler von Luxuswohnungen in der Region gefestigt und bietet ikonisches Design und höchste Qualität. Das Unternehmen hat sich im Nahen Osten mit Projekten in den VAE, Saudi Arabien, Katar, Jordanien, Libanon und dem Vereinigten Königreich weiter ausgedehnt.



Bis zum 30. September 2017 hat DAMAC Properties über 19.900 Wohnungen vermittelt. Das Unternehmen hat ein Entwicklungsportfolio von über 44.000 Einheiten in verschiedensten Stadien der Fertigstellung und Planung: über 13.000 Hotelzimmer, Serviced Apartments und Hotelvillas, die von dem Gastgewerbetochterunternehmen DAMAC Hotels & Resorts verwaltet werden. Mit Weitblick und Dynamik baut DAMAC Properties die nächste Generation an Luxuswohnungen im Nahen Osten.



