Frankfurt - Angesichts des anhaltenden Höhenflugs von S&P 500 und Dow Jones konzentrieren sich ETF-Anleger auf US-Aktien, während europäische Titel weniger beachtet werden, so die Deutsche Börse AG.Der Dow Jones sei vergangene Woche von Rekordhoch zu Rekordhoch geklettert, zuletzt habe der Index 26.026 Punkte erreicht. Der deutsche Aktienmarkt leide nach dem schwungvollen Start in das neue Jahr hingegen unter dem starken US-Dollar, die US-Währung sei mit über 1,22 US-Dollar je Euro auf ein Dreijahreshoch geklettert. Am gestrigen Montag sei der Index unter 13.200 Punkte gerutscht, vor einer Woche seien es über 13.400 Zähler gewesen. Am Dienstmittag seien es allerdings schon wieder 13.322 Punkte.

