Wer beim Anlegen einen steten Geldfluss braucht, kommt an dividendenstarken Aktien nicht vorbei. Doch die Auswahl ist schwer. So finden Anleger gute Papiere.

Von einem Leben ohne Arbeitsverpflichtungen träumen viele: Weite Reisen machen, sich Hobbies oder Ehrenämtern widmen oder mehr Zeit mit der Familie verbringen. In der aktuellen Titelgeschichte der WirtschaftsWoche beschreiben wir, wie der Weg in die finanzielle Freiheit gelingen kann und stellen Menschen vor, die ihn erfolgreich gegangen sind. Sie alle verbindet, dass sie es geschafft haben, vom eigenen Vermögen zu leben. Es wirft so hohe Erträge ab, dass sie es sich leisten können, nicht mehr arbeiten zu gehen.

Wer es ihnen gleich tun will, braucht vor allem zwei Dinge: Reichlich Kapital und eine Anlageform, die regelmäßig Erträge bringt. In Zeiten niedriger Zinsen ist Letzteres aber eine große Herausforderung. Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit rentieren aktuell mit 0,5 Prozent. Das ist ohnehin schon wenig und wird durch die Anschaffungskosten der Anleihen sowie Steuern noch einmal gemindert. Schuldverschreibungen solider Industrieunternehmen liefern bei gleicher Laufzeit nur wenig mehr Ertrag. Als Quelle eines regelmäßigen Einkommens für Privatiers sind Anleihen daher aktuell kaum zu gebrauchen.

Abhilfe könnten Immobilien schaffen. Allerdings sind auch dort die Preise inzwischen so hoch, dass die Mieten kaum noch attraktive Renditen bieten. Außerdem ist eine selbst bewirtschaftete Immobilie arbeitsintensiv. Wer vermietet, muss sich um die Mieter kümmern, das Haus in Schuss halten und Abrechnungen schreiben. Das kann und will nicht jeder.

In dieser Gemengelage bleiben dividendenstarke Aktien als Basis für ein ausschüttungsorientiertes Wertpapierdepot. Anteilsscheine mit solider Dividende sorgen für regelmäßige Einkünfte und bieten, im Vergleich zu anderen Anlageklasse, noch auskömmliche Renditen. Doch Dividendenaktie ist nicht gleich Dividendenaktie. Bei der Auswahl geeigneter Papiere sollten Anleger vor allem auf drei Kriterien achten.

Rendite

Da wäre zunächst die Rendite. Sie gibt an, wie hoch die Dividende einer Aktie im Verhältnis zu ihrem Kurs ist. Zahlt ein Unternehmen einen Euro Dividende und eine Aktie kostet 50 Euro, liegt die Dividendenrendite bei zwei Prozent (1 geteilt durch 50). Anleger sollten aber nicht nur auf die reine Höhe der Dividendenrendite schauen. Denn dieser Wert kann auch hoch erscheinen, weil der Aktienkurs sehr niedrig ist. Letzteres bedeutet in den allermeisten Fällen schlechte Geschäfte und Geschäftsaussichten. Möglicherweise ...

