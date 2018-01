Eine Korrektur bis in den Bereich von 2.750 Punkten wäre wünschenswert, um die Überhitzung im Markt herauszunehmen. Am heutigen Montag findet kein Börsenhandel in den USA aufgrund des Feiertags Martin Luther King Day statt. Der nächste reguläre Handelstag ist der morgige Dienstag, der 16. Januar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...