Düsseldorf (ots) - sportwetten.de geht mit einer echten Kultfigur in die Offensive: der ehemalige Fußballprofi Ansgar Brinkmann wird ab sofort zum Aushängeschild des jungen Unternehmens.



Der "weiße Brasilianer" zählt zu den Spielern mit den meisten Vereinswechseln in Deutschland und ist für seine offene und sympathische Art bekannt. Der Buchautor ("Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich") freut sich auf die Zusammenarbeit mit sportwetten.de und wird unter anderem in zahlreichen Werbespots auf unterschiedlichen Kanälen zu sehen sein.



Neuerdings bietet das Unternehmen seinen Kunden ein hohes Maß an Infotainment über ein großes, eigenes Newsportal unter news.sportwetten.de. In diesem Portal wird unter anderem der Werbebotschafter Ansgar Brinkmann mit verschiedenen Inhalten auf amüsante und authentische Weise in Erscheinung treten. Darüber hinaus findet der Kunde hier Vorberichte zur Bundesliga & wichtigen Sportereignissen, Funfacts, Videos, Glückstabellen und anderweitiges, unterhaltendes Infomaterial.



Der Publikumsliebling verschafft der Zielgruppe durch seine Bodenständigkeit ein ehrliches Gefühl aus Nahbarkeit und Authentizität. Ingo Pauling, Leiter des operativen Geschäfts bei sportwetten.de ist sich sicher, dass der gebürtige Vechtaer in der Sportwettenszene "durch sein ehrliches und humorvolles Erscheinungsbild weitaus mehr als nur Anklang findet". Das Unternehmen ist davon überzeugt, in Ansgar Brinkmann einen perfekten Markenbotschafter für die Verkörperung des firmeneigenen Leitmotivs "Setzt auf Spaß!" gefunden zu haben. Mehr möchte das Team von sportwetten.de zum heutigen Zeitpunkt noch nicht verraten, es sei allerdings gesagt, dass noch diverse amüsante Aktionen mit Brinkmann in Planung sind.



Mehr Informationen über Ansgar Brinkmann erhalten Sie unter http://news.sportwetten.de.



sportwetten.de ist eine Kooperation zwischen der CASHPOINT Malta Ltd. (eine Tochter der deutschen Gauselmann Gruppe) und der pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf.



