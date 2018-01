Mainz (ots) -



Woche 03/18 Mittwoch, 17.01.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



6.20 Szene Deutschland Prepper - Leben für den Ernstfall mit Sascha Bisley Deutschland 2017



7.05 Dem Verbrechen auf der Spur Tote erzählen ihre Geschichte Großbritannien 2011



( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.35 Die Geheimnisse der Toten Rechtsmedizin auf Täterjagd Deutschland 2016



9.20 Kriminelle Karrieren Wolfgang Beltracchi - Der Meisterfälscher Deutschland 2016



10.05 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte Deutschland 2008



( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.35 Geheime Fronten Einsatz hinter dem Eisernen Vorhang Deutschland 2017



12.20 Geheime Fronten Schattenkrieg zwischen Ost und West Deutschland 2017



13.05 Leschs Kosmos Mit Vollgas in die Zukunft: Die neue Mobilität Deutschland 2017



13.35 Das war dann mal weg Auf Achse Deutschland 2017



14.20 Terra X Das Diesel-Rätsel Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder Deutschland 2011



15.05 Terra X Sieg der Dampfrakete Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder



( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 16.35 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Geld und Gold Großbritannien 2015



17.20 Das war dann mal weg Alltag Deutschland 2017



18.05 Fatale Erfindungen Die großen Irrtümer des Nobel-Komitees Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Geld und Gold Großbritannien 2015



23.10 Terra X Das Diesel-Rätsel Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder Deutschland 2011



23.55 Terra X Sieg der Dampfrakete Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder



0.35 heute-journal



1.05 Im Kugelhagel - Die wahre Geschichte von Bonnie und Clyde Großbritannien 2009



1.50 Amok! - Das Innenleben der Täter Deutschland 2017



2.35 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im Einsatz Die Leichenbesiedler Deutschland 2017



3.20 Dem Verbrechen auf der Spur Was Kugeln verraten Großbritannien 2011



4.05 Dem Verbrechen auf der Spur Ein tödlicher Cocktail Großbritannien 2011



4.50 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das Grauen an der Themse Großbritannien 2017







