Mit einem Klick auf die Baustelle: Die Viebrockhaus AG hat ein System entwickelt, um die Arbeiten aus der Ferne zu überprüfen. Es sorgt nicht nur für mehr Effizienz, sondern ermöglicht auch ein neues Geschäftsmodell.

Soll das so sein? Immer wieder stellen sich Bauherren diese Frage, wenn sie die Arbeit der Handwerker an ihrem zukünftigen Zuhause besichtigen. Pfusch am Bau kann schließlich teuer werden.

Die Überwachung könnte bald auf zahlreichen Baustellen engmaschiger ausfallen: Die Viebrockhaus AG hat ein System entwickelt, um Projekte häufiger und damit gründlicher zu begutachten - übers Internet. Dafür erhielt der Mittelständler am Dienstag auf der Handelsblatt-Tagung "Strategisches IT-Management" den Diamond Star, einen Preis für innovative IT-Projekte.

Das System heißt Baucam. Handwerker machen mit Tablets Filme und Fotos von der Baustelle, die live in die Zentrale in Harsefeld nahe der niedersächsischen ...

