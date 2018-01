Internationale Fondsmanager rechnen damit, dass die Aktienkurse bis 2019 weiter klettern. Anleihen halten immer mehr für zu teuer. Für die Experten gibt es aber zwei große Risiken an den Märkten.

Große Investoren setzen unbeirrt auf Aktien. Bis in das nächste Jahr hinein dürften die Kurse von Dividendentiteln noch steigen, gestützt durch solides globales Wachstum auch dank anziehender Firmengewinne. Diesen Optimismus äußern internationale Großanleger zum Jahresbeginn in der wichtigsten monatlichen Umfrage der US-Bank Bank of America Merrill Lynch (BofA) unter Fondsmanagern. Teilgenommen haben 213 Fondsprofis, die insgesamt knapp 600 Milliarden Dollar Kundenvermögen managen.

"Investoren favorisieren weiter Aktien", konstatiert Michael Hartnett, Chef-Anlagestratege bei BofA. Und der Optimismus der Großanleger hat zuletzt weiter zugenommen. Nachdem sie im Dezember ...

