Die Sonnen Gruppe hat mit Spanien einen weiteren Markt in Europa erschlossen. Das in Spanien marktführende Unternehmen WeBatt Energía wird im ersten Quartal des Jahres eine dreistellige Anzahl von Sonnenbatterien abnehmen. WeBatt ist ein Zusammenschluss aus zahlreichen Installateuren in Spanien und das größte Bündnis für Solarstromversorgung in Eigenheimen. Das Ziel von WeBatt Energía ist in Spanien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...