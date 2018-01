Die QNB Group, die führende Bank im Nahen und Mittleren Osten und Afrika (Middle East and Africa, MEA), hat ihre Ergebnisse für das am 31. Dezember 2017 zu Ende gegangene Geschäftsjahr bekannt gegeben.

Zum Jahresende 2017 betrug der Nettogewinn 13,1 Milliarden QAR (3,6 Milliarden US-Dollar), ein Anstieg um 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Gesamtwert des Betriebsvermögens stieg gegenüber Dezember 2016 um 13 Prozent auf 811 Milliarden QAR (223 Milliarden US-Dollar), den höchsten von der Gruppe je erreichten Wert.

Der Verwaltungsrat hat der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Bardividende von 60 des Nennwertes der Aktien (6,0 QAR je Aktie) empfohlen. Das Finanzergebnis für 2017 unterliegt der Genehmigung der Qatar Central Bank (QCB), genau wie die Gewinnausschüttung.

Das Wachstum bei den Gesamtaktiva war das Ergebnis einer Wachstumsrate von 12 Prozent bei Darlehen und Vorschüssen, die insgesamt ein Volumen von 584 Milliarden QAR (161 Milliarden US-Dollar) erreichten. Auch die Kundeneinlagen der QNB Group stiegen seit Dezember 2016 um 16 auf 586 Mrd. QAR (161 Mrd. USD). Dies führte dazu, dass sich die Kreditverbindlichkeiten der QNB Group von 102,7 im Dezember 2016 auf 99,8 zum 31. Dezember 2017 verringerten.

Die Bemühungen der Gruppe um betriebliche Effizienz führen neben nachhaltigen, ertragsstarken Quellen zu Kosteneinsparungen. Dies half der QNB Group, die Effizienzquote (Cost-Income-Ratio) von 30,4 im Vorjahr auf 29,1 zu verbessern, was als eine der besten Kennzahlen unter den großen Finanzinstituten in der Region gilt.

Die konservative Kreditrückstellungspolitik der Gruppe und starke Inkasso-Bemühungen trugen dazu bei, die Nettowertberichtigungen auf das Kreditbuch von QNB während des Jahres zu reduzieren, was eine starke Kreditqualität der Kernvermögensbasis der Bank zeigt. Der Bestand an notleidenden Krediten von 1,8 zum 31. Dezember 2017 wurde im Vergleich zum Vorjahr auf konsistenter Basis widergespiegelt, was die hohe Qualität des Kreditportfolios der Gruppe und das effektive Management des Kreditrisikos reflektiert. Dank der konservativen Rückstellungspolitik der Unternehmensgruppe stieg der Deckungsgrad zum 31. Dezember 2017 auf 112 Prozent.

Das Gesamteigenkapital stieg bis zum 31. Dezember 2017 gegenüber dem Dezember 2016 um 11 Prozent auf 79 Milliarden QAR (22 Milliarden US-Dollar). Die Ergebnisse je Aktie erreichten 13,7 QAR (3,8 US-Dollar) im Vergleich zu 13,1 QAR (3,6 US-Dollar) im Dezember 2016.

Die Kapitaladäquanzquote (Capital Adequacy Ratio, CAR) der Gruppe betrug zum 31. Dezember 2017 16,49 Prozent viel höher als die Mindestauflagen der Katarischen Zentralbank und des Basler Komitees.

Die QNB Group konnte im Rahmen des Euro-Medium-Term-Note-Programms (EMTN) im September 2017 durch die Ausstellung von Formosa-Anleihen neue Märkte für ihren langfristig stabilen Finanzierungsbedarf erschließen und wurde an der Börse in Taipei notiert. Im Rahmen dieses Programms wurde eine Tranche im Wert von 630 Millionen USD mit einer Laufzeit von 30 Jahren ausgegeben, die alle fünf Jahre kündbar ist. Die Emission von Formosa-Anleihen ist Teil der laufenden Strategie der QNB Group zur Diversifizierung der Finanzierung und spiegelt das Vertrauen der Anleger in die robuste finanzielle Performance der QNB Group wider.

Die QNB Group bedient einen Kundenstamm von mehr als 22 Millionen Kunden mit mehr als 28.200 Mitarbeitern an 1.230 Standorten und 4.300 Geldautomaten.

