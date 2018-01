Der Wiener Rentenmarkt hat am Dienstag im Späthandel fester notiert. Sowohl lang- als auch kurzlaufende Staatsanleihen der Republik notierten im Plus - die Renditen waren mehrheitlich gefallen. Der Euro-Bund-Future notierte ebenfalls mit Aufschlägen.Konjunkturdatenseitig rückten am Nachmittag für den Jänner veröffentlichte ...

