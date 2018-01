Bonn (ots) - Während in Österreich die Gegner der neugebildeten Koalition aus ÖVP und FPÖ demonstrieren, kommt Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch zum Antrittsbesuch nach Berlin. Am Mittag trifft er in seiner neuen Position auf Amtskollegin Angela Merkel (CDU). Was sagt er zu den Vorwürfen, seine Koalition sei rassistisch oder gar rechtsextrem? Werden sich Merkel und Kurz in Flüchtlingsfragen annähern? Bei der gemeinsamen Pressekonferenz im Kanzleramt ist phoenix live dabei.



Nachdem der SPD-Vorsitzende Martin Schulz bei seinen Parteifreunden in NRW für Zustimmung zu Koalitionsverhandlungen geworben hat, ist er am Mittwoch in Bayern unterwegs. Wird er die bayerische SPD auf ihrer Klausurtagung im Kloster Irsee überzeugen, den Verhandlungen mit den Unionsparteien zuzustimmen? Antworten sind bei der Pressekonferenz von Martin Schulz und der SPD-Landesvorsitzenden Natascha Kohnen zu erwarten. Auch im Kloster Irsee ist phoenix ab 15.30 Uhr live dabei.



